Warnung vor Sturmböen .

Sturmtief Ignatz sorgt für eine Absage in Bochum. Die Kinderstadt Bochum muss heute leider pausieren. Die Kinderstadt im Bochumer Norden besteht zum großen Teil aus Pavillons und Zelten.

Deshalb so die Feuerwehr Bochum:

Es wäre Verantwortungslos diese Aktion für Kinder zum 700sten Geburtstag der Stadt Bochum stattfinden zu lassen.

Aber aufgepasst:

Morgen findet statt was der Sturm heute nicht zulässt.

In Bochum Gerthe stürmt es.

Quelle:

Radio Bochum