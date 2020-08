Einfach zum Shoppen in die Niederlande fahren, k├Ąme mir in Corona-Zeiten nicht wirklich in den Sinn.

Viele Einkaufslustige zieht es zur Zeit oft und gerne in Richtung  Mundschutzfreie Nachbarschaft. 

Warum?

Ein Shoppingerlebnis ist wohl oben ohne angenehmer.



Das ist eher nicht so mein Ding - mir zu Riskant...

Aber...

Urlaub mit viel Abstand war angesagt:

Egmoond und Zandvoort waren das Ziel.

Shoppen in Corona-Zeiten das hei├čt etwas┬ábummeln wenn es ruhiger ist.┬á

In der Mittagszeit wenn die Urlauber am Strand liegen schien mir die beste Gelegenheit.



Gesagt getan:

Ich flaniere und┬ábleibe vor einem Verkaufsst├Ąnder stehen- und lieb├Ąugele mit einer wundersch├Ânen Jacke.

Die nehme ich mit, kein Kunde im L├Ądchen .

Coronafreie Zone ?

Hektisch:

Wacker zugreifen und zahlen denke ich.



Vorsicht:

Mundschutz auf weil ich es so m├Âchte .

Die freundliche Ladenbesitzerin sieht das und greift ebenfalls zum Mund-Nasen-Schutz. 

Ich erz├Ąhle ihr wie lange ich kein Shoppingerlebnis hatte und pl├Âtzlich geschieht etwas unglaubliches.

Das Schild geschlossen befindet sich pl├Âtzlich an der Ladent├╝r und die nette Dame verschwindet hinter einem Kassenschutzschild.

Sie l├Ąsst mich durch ihr L├Ądchen streifen.┬á

Ich sehe mich um und f├╝hle mich wie ein Kind unter dem Weihnachtsbaum.

Staunend schaue ich mich um.

Viel zu lange wie ich feststellen muss.

Ich habe eingekauft wie schon lange nicht mehr.

Wie im Rausch stehe ich an der Kasse und bin gl├╝cklich endlich mein Geburtstags - und Weihnachtsgeldgeschenke 2019 verbraten zu haben.

Die Ladeninhaberin schwebte auch auf Wolke 7 und ich vermute es war ein cleverer Schachzug von ihr mir freien Lauf zu lassen, allein und ohne Maske .

Ob sie das wohl ├Âfter praktiziert?

Mir hat es gefallen einfach wieder unbeschwert einkaufen zu k├Ânnen.

Ich sage vielen, vielen Dank.

Solche Erlebnisse lernt man in Zeiten der Pandemie zu sch├Ątzen.┬á

Und vielleicht....

Ach, ja ...