Silvester 2020 - ich warte nicht gerade darauf. Mit dem Jahreswechsel werden sich die Probleme dieses Jahres wohl nicht in Luft auflösen. Trotzdem werde ich 2021 zuversichtlich angehen.

Alles anders:

In diesem Jahr ist Abstand angesagt und Silvester wird klein gehalten. Dinner - for- One ist angesagt und wenn Butler James über den Tigerkopf stolpert denke ich sicher über die Gästeliste 2020 nach.

Mein TV Blick:

Die hochbetagte Miss Sophie inmitten ihrer geladenen Gäste dessen Rolle Butler James übernehmen muss. Dabei gilt es vor allem, ein Gläschen mit Miss Sophie zu trinken. So verwundert es nicht, dass mit der Zeit der gute Butler immer betrunkener - immer verwegener wird - ganz zur Freude von Miss Sophie.

So einen Butler benötigt mancher von uns 2020 .

Einfach versuchen:

Jahresrückblick ,das Jahr Revue passieren lassen die schönen Momente heraussuchen.

Es gab auch diese "Momente".

Silvester:

Kulinarisch wird es zu einer Explosion des Genusses kommen .

Schöner Essen ist wohl zur Zeit mein Highlight.

Meine Figur hat Covid-19 auf dem Gewissen.

Im Moment:

Im Rückblick kommt mir 2020 wie ein Katastrophenfilm vor.

Corona tobt - und auch der viel zu frühe Tod eines Freundes macht zu schaffen.

Aber:

Wenn die Uhr Zwölf schlägt, wird der Sekt geöffnet, ist ja klar! (Obwohl mir nach Selters ist.)

Auch wenn die Feier nur aus zwei Haushalte besteht, wird sie bedeutend sein.

Viel Energie wird in eine pompöse Deko gesteckt. Allemal besser als jedes Jahr für 5000 Tonnen schädlichen Feinstaub mit verantwortlich zu sein.

Silvester 2020 wird anders für Menschen die sich an die Regeln halten.

Die Leutchen die Abstand nicht beherzigen und weiter kontaktfreudig sind machen mir etwas Angst.

Sie gefährden ja nicht nur sich selbst sondern jeden einzelnen von uns .

Hoffnung:

Sie besteht - denn die Welt hat einen Impfstoff.

Deshalb:

Passt gut auf euch auf.

Und jetzt bleibt nur zu sagen: Guten Rutsch und a happy new year!