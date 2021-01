Der Lockdown bleibt, die Schulen und Geschäfte bleiben dicht, die Besuche bei Freunden und Familien und der Winterurlaub fallen weiterhin aus. Neue Mutationen breiten sich in Europa aus.

Eine Studie aus der Schweiz zeigt jetzt, dass Versammlungsverbote sowie Geschäfts-, Restaurant- und Schulschließungen besonders effektiv sind.

Laut einer Studie im Preprint-Server arXiv, zählen Schulschließungen zu den effektivsten Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 (21,6 Prozent) Mobilität Reduzierung. Wirksamere Maßnahmen waren das Verbot von Versammlungen mit mehr als fünf Personen (24,9 Prozent) und Schließungen von Veranstaltungsorten wie Geschäfte, Restaurants und Bars (22,3 Prozent).

Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung sagte am Sonntagabend in der ARD-Sendung, dass es in den Bildungseinrichtungen zu Übertragungen kommt, wenn Schüler vielerorts in großer Zahl und ohne Masken in den Klassenräumen sitzen.

Mit der Impfung kommt die Normalität zurück – darauf hoffen viele. Doch wie schnell erreichen wir Herdenimmunität?

Noch ist der Impfstoff knapp, er wird teilweise ausgeliefert, es laufen Verteilungskämpfe. Es sind in der EU nur zwei Mittel von Biontech und Moderna zugelassen. In den kommenden Monaten ist aber mit weiteren Impfstoffen zu rechnen.

Um die Virusausbreitung in der Bevölkerung zu bremsen, braucht es WHO-Schätzungen zufolge 60 bis 70 Prozent geimpfte. Erst dann kann von einer Herdenimmunität die Rede sein.