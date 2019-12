So ein guter Rutsch

bedeutet ...

4500 Tonnen Feinstaub werden hierzulande frei gesetzt wenn wir das

Neue Jahr begrüßen.

15,5 Prozent der Menge,die im Straßenverkehr im ganzen Jahr entstehen.

133 Millionen Euro betrug der Umsatz 2018 in Sachen Feuerwerk in

Deutschland.

Na dann...

Übrigens …

wenn wir uns einen guten Rutsch wünschen hat das nichts mit rutschen zu

tun.

Forscher führen ihn aufs jüdische Neujahrsfest Rosch ha -Schana oder das altdeutschen Wort Reise zurück.