Rückblick 2016 :

So eine Trophy bietet schon einmal das eine oder andere Hindernis. Das führt dazu was Frau da veranstaltet - keineswegs etwas sein kann. So werden Sandauffahrt und Holzwippe zur Chefsache erklärt. Nach gefühlten Einhundertmal so nicht ,du machst das falsch ,wurde es ja auch Zeit das m/ein Mann das Lenkrad in die Hand nimmt.

Hilfe naht.

Alles wird zur Chefsache.

Merkt euch diese Worte:

So macht man das - sieh dir das genau an.

Habe ich ...

Das Auto auf die Seite legen konnte ich noch nicht.

Wieder etwas gelernt !

Schon wieder?

