Corona bei Babys, Kindern und Jugendlichen.

Quelle: Helios Magazin. Menschen, Medizin und Gesundheit.

Quelle: ntv

Quelle: www.n.tv>Wissen

Quelle:RTL.de

Erneut taucht die schwere Erkrankung PIMS ( Pediatic Inflammatory Multisystem Syndome ) bei Kinder und Jugendlichen auf. Dabei werden Organe von einer Überreaktion des Immunsystems heimgesucht.170 Fälle sind alleine in Deutschland bekannt und gelten als Folge einer Corona-Infektion. Die meisten dieser Fälle müssen intensivmedizinisch betreut werden.

PIMS:

Mit der zweiten Corona-Welle im Winter stieg die Zahl der Kinder und Jugendlichen rasant ,die an der seltenen aber sehr schweren Krankheit leiden.

Foto Pixabay

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Ein direkter Zusammenhang mit Covid-19 ist zwar keineswegs belegt, jedoch taucht das Phänomen in der Regel 2-3 Wochen nach einer Sars - Co - 2 Infektion auf. Lange Zeit war nicht bekannt welche Rolle die Jüngsten unserer Gesellschaft bei der aktuellen Corona - Pandemie spielen. Es lässt sich schlussfolgern, dass Covid -19 bei manchen Kindern PIMS auslöst, so Univ.-Prof. Dr. Markus Knuf Klinikdirektor der Klinik für Kinder und Jugendliche - Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden.

Laut RTL.DE

Als PIMS in der ersten Welle der Pandemie auftauchte, verursachte es Verwirrung unter Ärzten ,und schlug Alarm bei den Eltern. Betroffene Kinder litten unter Bauchschmerzen, Krampfanfälle oder Hautauschläge.