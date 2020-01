Wie die Polizei über Facebook mitteilte - haben sich in Krefeld falsche Spendensammler auf den Weg gemacht - um sich zu bereichern.

Wie herzlos ist das denn?

Im Feuer des Krefelder Zoos waren in der Neujahrsnacht 30 Tiere

verstorben.

Die Polizei rät,Spenden bitte nur direkt an den Krefelder Zoo zu leisten.

Täterbeschreibung:

Leider nur von der Bekleidung.

Käppi,dunkelblaue Weste und ein rosa Hemd.