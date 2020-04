Covid 19 infizierter Tiger in einem New Yorker Zoo.

Wahrscheinlich hat sich das Tier bei einem Pfleger infiziert, der aber bisher

keine Symptome zeigte.

Zwei Hunde in Hongkong und eine Hauskatze in Belgien sind ebenfalls positiv

auf den Coronavirus getestet.

Ich kenne das eigentlich nur wie folgt :

Coronaviren kommen seit vielen Jahren bei Haustieren vor.

Die Coronaviren von Haustieren unterscheiden sich von den Humanerregern.

Das Haustier hat auch nicht nur einen Coronavirus ,sondern verschiedene

Stämme.

Die W.H.O ( World Health Organization ) gab bekannt, dass neuartige

COVID-19 nicht übertragen werden könne.

Was ich nun lese überrascht mich aber wirklich.

Rückblick:

Die Corona -Pandemie vermutet man soll durch Übertragung des Erregers

von einem Wildtier auf mehre Menschen auf einen Markt der chinesischen

Metropole Wuhan entstanden sein.

Also doch ?