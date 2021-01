Lange hatte Sachsen die meisten Corona - Fälle pro 100.000 Einwohner.

Nun überholt Thüringen das Bundesland Sachsen. Das RKI meldete Mittwoch einen Sieben- Tage - wert von 342,2. In Sachsen lag dieser Wert zeitgleich bei 304,4 Infektionen.

In Thüringen hat sich die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Corona - Infektion seit Anfang Dezember mehr als vervierfacht.

Nach Angaben der Erfurter Staatskanzlei vom Mittwoch waren am 1.Dezember 360 Tote seit Pandemiebeginn gezählt worden. Am Mittwoch waren es 1468. Die Marke von 1000 Todesfällen seit Beginn der Pandemie hat Thüringen bereits Neujahr überschritten.