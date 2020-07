Das ist nicht witzig – das ist idiotisch.

Mit Challenges vertreiben sich Langeweiler gerne die Zeit. Bei einer neuen Challenge auf TikTok sollen Nutzer Kühe erschrecken. Dass diese Art von Zeitvertreib bekloppt ist, davon kann man wohl ausgehen.

Da kann der Deutsche Bauernverband noch so vor einer Beteiligung an der sogenannten „Kulikitaka-Callenge“ warnen, es gibt immer Idioten, die das lustig finden.

Was ist daran eigentlich so lustig, mit wedelnden Händen Rindern oder Pferden entgegen zu rennen, bis diese dann die Flucht ergreifen?

Nicht nur, dass solche „Aktionen“ absolut tierschutzwidrig sind, sind diese auch lebensgefährlich. Man sollte eigentlich wissen, dass gerade Kühe mit Kälbern sich verteidigen. Eine schwere Kuh oder ein noch weitaus schwererer Bulle, wenn der sich erschreckt oder gereizt wird .. da hat ein Mensch keine Chance.

Statt aus lauter Langeweile die Tiere zu erschrecken, könnten die „Challenger“ vielleicht dem Landwirt bei der Arbeit zur Hand gehen .. oder einfach nur zusehen.