Im Kreis Kleve in NRW hat es einen Corona-Ausbruch gegeben.

50 Hochzeits - Gäste haben sich mit Covid-19 infiziert.

Über 100 Gäste wurden bisher getestet das Endergebnis steht noch aus.

Für den Kreis Kleve der zweite größere Corona Ausbruch innerhalb kürzester

Zeit.

Dies teilte die Kreisverwaltung am heutigen 31.Juli mit.

Die Feierlichkeiten haben demnach im benachbarten Wesel stattgefunden.

Sämtliche auf den Virus getestete Personen befinden sich in häuslicher

Quarantäne.