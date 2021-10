Liebe Luzie.

Wir alle wissen, was wir an dir haben,

auch wenn wir es nicht immer sagen.

Doch was wären wir nur ohne Dich,

vergiss es nicht,

wir brauchen Dich.

Ein Blümchen für dich.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Heute liebe Geburtstags-Fee stehst du im Mittelpunkt und deshalb gratuliere ich dir ganz herzlich. Gleichzeitig sage ich vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz was unsere Geburtstage betrifft. Immer einen lieben Gruß - immer ein liebes Wort - immer die herzlichsten Glückwünsche. Ich präsentiere dich hier in deinem meiner Meinung schönsten Kleid um zu zeigen das du eine tolle Frau bist.

Foto Luzie Schröter privat.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Liebe BürgerReporter*innen des Lokalkompasses hier habt ihr per Kommentar die Möglichkeit unserer lieben Luzie zu gratulieren oder einfach einmal zu sagen was "Luzie" so besonders macht.

Lasse dich verwöhnen.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky



Liebe Luzie feiere kräftig und habe einen wunderbaren Tag im Kreis deiner Lieben und Freunde.

Sei umarmt.