Die Zahl der mit Covid-19 infizierten Kinder die in Kliniken eingeliefert werden steigt in der USA.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC waren am Samstag 1902 Kinder hospitalisiert.

Kinder machen derzeit 2,4 Prozent der Corona Krankenhauseinweisungen des Landes aus. Fatal, Kinder unter zwölf Jahren können den Impfstoff nicht erhalten, das macht sie anfällig für die Delta-Variante.

Rekordhöhe auch bei Einlieferungen der 18-49 Jährigen.

Quelle:

Spiegel

Dramatisch:

Die Lage in Dallas County ist zum Teil dramatisch. Auf den Kinder-Intensivstationen gibt es kein freies Bett mehr so Bezirksrichter Clay Jenkins .In anderen Teilen Texas sieht es ähnlich aus.

Kein freies Bett auf den Intensivstationen bedeutet ...

Warten bis ein Kind stirbt.

Eine Aussage die schlimmer nicht sein kann.

Wegen der steigenden Infektionszahlen stufte die Bundesregierung die USA ab Sonntag als Hochrisikogebiet ein.

Quelle:

MOPO