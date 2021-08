Sarah Linette Kreischer startet ihre Ausbildung bei der Vonovia Jeder Auszubildende bringt eine eigene Geschichte mit. So auch Sarah Linette Kreischer. Ihre Geschichte ist: von der Artistin zur Immobilienkauffrau.



Jedes Jahr beginnen viele junge Menschen nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung. Auch bei der Vonovia haben etwa 50 neue Auszubildende offiziell am 2. August angefangen. Dafür organisiert der Immobilienkonzern eine Einführungswoche im EBZ, in der auch die schulische Begleitung der neuen Auszubildenden stattfinden wird. Jeder neue Mitarbeiter des Unternehmens stellt sich daher einmal kurz vor und erzählt seine Geschichte. So unterscheidet sich der Lebensweg von Sarah Linette Kreischer komplett von dem der anderen jungen Mitarbeiter im Unternehmen.

Die 21-Jährige ist mit ihren Eltern durch Deutschland, Österreich und Skandinavien gereist und hat im Zirkuszelt in schwindelerregender Höhe ihre Nummern gezeigt. „Artistik vermittelt Gefühle wie Freude und Begeisterung. Jeder hat seine ganz persönliche Freude an der Wohnung. Heimat schaffen ist ein positives Gefühl“, so die angehende Immobilienkauffrau. Natürlich habe sie sich auch bei anderen Unternehmen beworben, doch bereits beim ersten Termin in der Bochumer Zentrale war sie vom Unternehmen begeistert.

Positiver, erster Eindruck von der Vonovia



„Als ich zum Vorstellungsgespräch ging, wusste man bereits am Empfang, wer ich war und dass ich mit Frau Hasewinkel einen Termin habe“, erinnert sich die junge Frau. Das habe ihr gefallen. „Aber auch die Mitarbeiter gehen gut miteinander um und das Betriebsklima gefällt mir.“ Dazu sei es eine Herausforderung, für längere Zeit an einem Ort zu bleiben. Denn nicht nur als Luftartistin ist sie hoch hinaus geflogen, sondern auch als Flugbegleiterin in der Welt unterwegs gewesen. „Man hat viel gesehen und erlebt. Doch hier, genauso wie in der Artistik, ist der Arbeitsort zwar gleich geblieben, aber die Kollegen haben sich regelmäßig geändert“, sagt Kreischer, die vor eineinhalb Jahren nach Bochum gekommen ist.

Genau zu diesem Zeitpunkt hat sich ihre Leidenschaft für Immobilien herausgestellt. Mit ihrem Partner hat sie zu diesem Zeitpunkt die gemeinsame Wohnung in Eigenregie kernsaniert. „So ist meine Begeisterung für das selber Bauen, Vermieten und Einrichten gekommen“, schmunzelt Kreischer, die mit der Artistik im Alter von zwei Jahren angefangen hat. Nun hat sie ihre Ausbildung im Bochumer Unternehmen gestartet.

Sarah Linette Kreischer wünscht sich eine solide Ausbildung



„Mein Vater hat ebenfalls eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht, was ihm gerade im vergangenen Jahr sehr geholfen hat“, sagt Kreischer ernst. Daher sei eine Ausbildung in diesem Bereich nicht falsch, um auch für Krisen gut aufgestellt zu sein. Von ihrer Ausbildung erhofft sich die junge Frau, dass sie gut auf ihr Berufsleben vorbereitet wird. „Das Unternehmen ist groß. Jeder hat sein Fachgebiet und kann es. Daher erhoffe ich mir, viel zu lernen.“

Eine besondere Herausforderung ist auch dieses Jahr. Hier erhoffen sich die Ausbildungsleiter, so viel wie eben möglich im Betrieb stattfinden lassen zu können. Für den Fall des Homeoffice bekommen die Auszubildenden Smartphones und Laptops vom Unternehmen gestellt. Jetzt heißt es für die neuen Auszubildenden, sich untereinander und das Unternehmen erst einmal kennenzulernen.