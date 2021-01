Bille ruft an:

Bille meldet sich eigentlich selten, nur wenn es ihr mies geht ,sage ich immer.

Heute war es wieder soweit.

Foto:

Pixabay

Pixabay hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Bille wirkte auf Männer wie ein Streichholz auf die Zigarette .Sie war irgendwie faszinierend und stets im Mittelpunkt. Mit ihren tollen Aussehen zog sie die Blicke aller Männer an und sich unverbrüchliche Feindschaft unserer Frauenrunde. Bille hat einen Traum von langen fülligem Haar. Mit innovativen Bondings und einer umfangreichen Auswahl an Strähnen -Stärken ist sie zu ihrer tollen Matte gekommen. Ihr BEAUTY- TEAM hat sie auch in Sachen Wimpern beraten und ihre Augen sind wunderbar eingerahmt. Nach der Wimpernverlängerung und Wimpernverdichtung gehört auch die Haarentfernung und eine schonende Methode der Hautverjüngung bei Bille zum Standard - Programm .

Ihr merkt Bille ist ein Kunstwerk und sehr speziell.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Ihre extravagante Art verschlingt Unsummen. Auch die Maniküre ist bei ihr in festen Händen. Hände zeigen, dass Sie alltäglich verschiedenen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind ist ja schrecklich. Die professionelle Maniküre betont die natürliche Schönheit und den individuellen Ausdruck ihrer Hände und Fingernägel, behauptet Bille. Nun ist ja Corona - und das Zweibeinige Kunstwerk steht nun völlig auf den Schlauch. Was nun folgt ist ein aktuelles Foto von Bille. (Veröffentlichung nicht erlaubt) Sofort wieder löschen mahnt sie . Bille sieht erbärmlich aus .

Herausgewachsene Tressen ,dunkler Ansatz im blonden Haar und Hände und Nägel "oh nee".

Kurz sei noch erwähnt das ihre große Liebe zum EX wurde.

Warum?

Möglich das die künstlichen Wimpern nicht mehr so klimpern konnten.

Wenn alles wieder normal ist (außer Sie) will Bille mich endlich einmal besuchen.

Sektchen bringe ich mit flötete sie.

Ehrlich? Ich freue mich jetzt schon.