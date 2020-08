Überpünktlich, diszipliniert sehr gewissenhaft-klingt langweilig oder?

Weiße Socken und Sandalen ,wir mögen diese Klischees nicht sonderlich oder?

Eines ist klar- es ist so manches Klischee das uns anhaftet.

Serienkiller was TV Staffeln betrifft und Unterhaltungsmuffel sind Menschenmassen in Sicht.

Erbsenzählerei wird uns natürlich in die Wiege gelegt .

Pingelig halten wir die Kinderzimmer vor Besuchern verschlossen.

Wir sind auch Sportbegeistert und zwar aktiv und auch passiv.

Wir lieben Chips und Sofa und nicht zu vergessen als sportliche Einlage das Bier.

Wir Schrebergärtnern was das Zeug hält - und haben wenig Humor.

Wir lieben die Deutsche Küche und suchen unser Schnitzel überall auf der Welt.

Deshalb verreisen wir doch sicher so gerne.

Ach, der Humor ...

Davon haben wir satt sonst würden mir solche Werbeplakate nicht begegnen

oder?

Bin irritiert;

Ist das typisch Deutsch?