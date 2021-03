Interview auf der LK Couch.



Die 5 Fragen eines Community - Managers .

Jens Steinmann :

Wie sieht der Corona-Alltag während des " Lockdowns " aus?

Frage Jens:

Wo verbringst du die meiste Zeit ?

Abstand.

Das war kurz vor der Maskenpflicht.

Das war kurz vor der Maskenpflicht. hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky



Antwort Gudrun - Anna :

In der freien Natur und zwar bei Wind und Wetter - ich will mir meine LK - Couch so richtig verdienen. Rentner haben ja bekanntlich Zeit und so fahren wir unseren Tacho täglich leer.

Wir fahren mit Unterstützung na klar, aber auf die Einstellung kommt es an. Auch mit einem E-Bike kann man sich echt quälen . Unter 60 KM läuft aber nichts am Tag. Unterwegs gibt es einen Schluck aus der Thermokanne oder einen Kaffee to go.

Die Radtour:

Wir fangen gern den frühen Wurm wenn andere auf Achse sind treten wir den Heimweg an. Da der Tag ja noch jung ist bei der Rückkehr geht es nach dem Duschen zum rumlümmeln auf die Couch. Smartphone in der Hand um LK mäßig auf dem laufenden zu sein. Gelegentlich radele ich Daheim weiter.

Fit halten.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Welcher Gegenstand ist mir während des Lockdown besonders ans Herz gewachsen ?

Die Tageszeitung - Laptop - und unser Radio. Mit Musik wird alles leichter und mit dem Laptop kann man so herrlich abtauchen. Ich schreibe mich einfach weg. Mein Lieblingsradio "Radio Bochum" ist einfach toll und nicht wegzudenken aus meinem Leben. Und meine Tageszeitung informiert mich und knistert in meinen Händen als wäre die Welt noch in Ordnung.

Hier ist man grad auf Sendung.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Das hängt mir mittlerweile zum Hals heraus:

Die ewige Kocherei denn wir gingen häufig Essen und zwar einmal hier einmal dort. Das wir nicht Reisen können stinkt mir / uns gewaltig. Denn eigentlich leben wir in den Wintermonaten nicht in Deutschland.

Mein /Unser Winter.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Essen gehen lieben wir.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Das mache ich in der Regel ,wenn ich gerade nicht Zuhause bin:

Radeln, Spazieren gehen, einkaufen zu ganz ruhigen Zeiten .

Unterwegs.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Das kann ruhig so bleiben, wenn der "Lockdown" wieder vorbei ist:

Der Einkauf online und die Lieferung ins Haus. Habe ich schon früher gemacht jetzt aber immer öfter. Etwas weniger Betrieb weniger Hektik habe ich schätzen gelernt. Gemütliche Abende mit einem guten Wein. Wir unterhalten uns wieder viel mehr mein Mann und ich obwohl wir uns seit 50 Jahren kennen. Jetzt wo nirgendwo etwas los ist hat man viel Zeit füreinander, das gefällt mir.