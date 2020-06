Es gibt einen weiteren Corona-Fall in einer Bochumer Kita.

In der AWO - Kita am Gropiusweghat sich ein Kind mit dem Virus

angesteckt.

Die Kita in Bochum - Querenburg ist nun komplett geschlossen.

Grund:

Die Geschwister des infizierten Kindes - also ein direkter Kontakt -

sind in anderen Gruppen der Kita untergebracht.

77 Kinder und deren Betreuer müssen jetzt auf das Corona-Virus

getestet werden.