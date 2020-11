Sind die Trauertage vorbei denke ich an das bevorstehende Weihnachtsfest.

Trotz Pandemie möchte ich nicht ganz den Glanz der Weihnacht verlieren.

Dekorieren ist Tradition:

Opulenz und Glitzer wird es nicht geben - klassisches Rot und GrĂŒn ist das was mein Herz ❀ begehrt.

Die Zeiten sind schwierig und gerade in diesen Zeiten will ich einiges selber basteln und kreativer sein.

Basteln und Backen:

Der Backofen ist im Einsatz und es soll herrlich nach PlÀtzchen duften in unseren Zuhause.

2020 wird vieles anders sein und deshalb gibt es einen grĂ¶ĂŸeren traditionellen Anstrich in dieser besinnlichen Zeit bei uns.Â

Unser Zuhause wird noch gemĂŒtlicher sein denn in solch einem verflixten Jahr lass ich mir nicht mein Weihnachten stehlen.

Ich werde Menschen die auf der Straße leben spontan beschenken.

Wie mag es Ihnen in dieser Zeit gehen?

Kein Dach ĂŒber den Kopf keine wĂ€rmende Mahlzeit.Â

Wie kann ich da klagen ĂŒber eine Weihnacht die 2020 mit EinschrĂ€nkungen verbunden ist?

Jammern auf höchsten Niveau so kÀme es mir vor.

FrĂŒher:

FrĂŒher wurde Weihnachten ganz anders begangen. Der Kirchgang war immer das erste und wichtigste des heiligen Abends.

Nach Hause gekommen hieß es Bescherung.Â

Die Freude war groß - die Geschenke recht klein.

Die Weihnachtsgeschichte wurde vorgelesen und gemeinsames Singen gehörte zum Fest der Liebe.

Weihnachten hat heute mit dem Fest, wie wir Àlteren es kannten, nicht mehr viel zu tun. Die Kommerzialisierung hat seit damals deutlich zugenommen.

Ich denke zurĂŒck:

Kugeln leuchteten, das Lametta blitze in den Zweigen, sĂŒĂŸer PlĂ€tzchenduft lag in der Luft, draußen rieselte der Schnee auf die kalte Winterlandschaft.

Auf den Fensterscheiben bildeten sich Eisblumen und ich drĂŒckte mir stets meine Stubsnase platt um den Zauber des Winters zu sehen.

Im Ofen knisterten die Holzscheite und eine gemĂŒtliche WĂ€rme durchzog die gute Stube.

Endlich Bescherung;

Ein Glöckchen klingelte sanft und die Geschenke fanden wir unter einer selbst geschlagenen und mit viel Liebe geschmĂŒckten Tanne.

Geschenke:

Die Puppe bekam ein neues Kleid, meine ersten Ski waren Eigenbau .

Eine Handvoll Kekse, ein paar NĂŒsse ein roter Apfel und eine Apfelsine auf dem Weihnachtsteller ließ mein Kinderherz höher schlagen.

Die Bescheidenheit war verbreiteter - der Festtagsbraten oft eine Stallkanine.

Irgendwie hatten die Weihnachtsfeste so ihren eigenen Glanz.Â

Sicher weil sie aus Kinderaugen betrachtet wurden.

FrĂŒher:

Manchmal denke ich voller Sehnsucht an die Weihnachtszeit meiner Kindheit.

In diesem Jahr ganz besonders.Â

Ich gestehe mein nostalgischer RĂŒckblick wird mir helfen Weihnachten auch in diesem JAHR positiv zu sehen.

Ich freue mich auf das kommende Weihnachtsfest weil....

ich voller Hoffnung bin das es noch viele wunderbare Momente gibt in unser aller Leben und weil ich auf ebenso wunderbare Momente zurĂŒckblicken darf.

Danke dafĂŒr.