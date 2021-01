,,Wenn es dunkel wird ,dann kommst du aber heim ! "

Mutters Worte höre ich noch heute , wenn ich unsere Haustür schließe und es mich in die freie Natur zieht.

Früher:

Als die Sommer noch Sommer waren, wir Kinder noch herumstromerten im nahen Wäldchen, schien unsere Welt noch in Ordnung.

Nichts war schöner, als mit nackten Füßen mitten im Bachlauf zu stehen oder mit Steinchen den Bachlauf zu verändern.

Auch das herbstliche Sammeln von Kastanien, Bucheckern und Eicheln machte Spaß. Wie wunderbar ließen sich aus Materialien der Natur Figuren basteln. Rot leuchtende Blätter wurden mit Leidenschaft gesammelt und gepresst.

Früher:

Schlitten fahren und Schneemann bauen, das habe ich geliebt wie nichts. Der Winter war meist pünktlich zur Stelle. Wir Kinder genossen ihn mit leuchtenden Augen und roten Bäckchen.

Früher :

Es gab weder Smartphone, noch die Uhr für uns Kids - die Zeit war früher fühlbar.

Unbeaufsichtigt ,nicht mit so großen Gefahren wie heute ,konnten wir unterwegs sein.

Wir waren und wurden nicht fremdbestimmt, wir durften Kind sein. Auch die Medien kannten wir nur am Rande. Den ersten Fernseher gab es bei uns 1957,und auch er hielt mich nicht davon ab, mit Freundinnen in den Wiesen zu sitzen ,inmitten von Löwenzahn und Gänseblümchen, um Kränze zu flechten.

Früher:

Früher schnabbelten wir vor uns hin. Wir hockten selten in der Bude, wie man im Pott zu sagen pflegte. Das Telefon kam erst viele, viele Jahre später bei uns an.

Früher:

Manchmal wünsche ich mir diese Zeit zurück weil das Kind von gestern immer noch in mir steckt, immer will es nach draußen. dann höre ich wieder die Stimme meiner Mutter -wie sie mir eindringlich nachruft -wenn es dunkel wird - kommst du aber heim.

Heute:

In Zeiten der Pandemie habe ich mir ein Stück früher zurück geholt.

Ich habe Orte besucht wo ich zeitlos glücklich war.

Das Eltern - Haus einer Freundin steht nicht mehr.

Bochum hat sich natürlich verändert .

Aber ein kleines Wäldchen verschwindet niemals so ganz und auf meiner Wiese wachsen noch Gänseblümchen. Der Bachlauf ist nur noch ein Rinnsal aber die Kastanien habe ich gesammelt wie als Kind. Es war ein wunderbarer Tag im Sommer und ein wunderschöner Rückblick.

Und wieder höre ich Mutters Stimme .