Katalog ist da :

Nun trudeln sie wieder ein die frischen Ideen für Frühling und Sommer.

Frischer Wind für den Alltag neue Modeideen, frische Quitfits.

Neue Stoffe geschmeidige Garne ,extravagante Muster, liebevolle Details und vorteilhafte Schnitte werden geboten für jeden Stil und jeden Geschmack interessante Neuentdeckungen.

Na dann ...

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Ich gebe zu ich habe viel Vergnügen beim blättern zwischen floraler Edel-Spitze und zarten Blütenmeer. Auch die roten Akzente gewinnen meine Aufmerksamkeit. Auch die Prints und Strukturen im frechen Zick-Zack - Stil sprechen mich an.

Aber was mach ich mit meinen trendigen bequemen Jogginghosen die mit dem Bändchen zum verstellen in der Taille? Was noch wichtiger erscheint was für eine Größe benötige ich eigentlich zur Zeit ?

Klasse ...

Nachgemessen:

Der Morgen ist versaut der Katalog in die Ecke geworfen.

Plötzlich fällt mir der Spruch von Karl Lagerfeld ein:

Wer eine Jogginghose trägt hat die Kontrolle über sein Leben verloren.

Nun ist Rest des Tages auch noch hin.

Foto:

Pixabay

