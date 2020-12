Ein Konvoi von Tausenden ?

Tagestouristen aus dem Ruhrgebiet belagern Winterberg?

Im Ernst :

Es gibt auch Abseits - und auf Abstand Schnee - nicht nur in Ballungsräumen.

Keine öffentlichen Toiletten ????????

Wie macht ihr das ?



Ich verstehe euch ja ...

irgendwie, ihr fühlt euch eingesperrt.

Aber das geht den meisten von uns so.

Winterberg:

Auto an Auto der Spaß ist groß.

Überall ballen sich Menschenmengen die am Abend scheinbar gut erholt zurück in den Ruhrpott kommen. Wo treffen wir uns?

In Bahn und Bus, an den Kassen der Supermärkte oder in den Arztpraxen?

Lasst uns Danke sagen zu soviel Ignoranz und Wertschätzung an uns Mitmenschen.



Nicht fair:

Wir wollen doch niemanden gefährden oder?