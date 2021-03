Ein Interview ist als Anglizismus im Journalismus eine Form der Befragung mit dem Ziel, persönliche Informationen , Sachverhalte oder Meinungen zu vermitteln. So wird das ja allgemein geschildert oder ? Interviews können spannend, informativ und bewegend sein oder zum Gähnen langweilig.

Ich weiß nicht wieviel ich in 55 Jahren geschrieben habe.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Ein gelungenes Interview lebt nicht nur vom Thema wie wir wissen . Es erfordert Empathie , präzise Recherche, eine strukturierte Frage -Technik und eine gute Rhetorik. Wie ein gutes Interview läuft ?

Ach, da denke ich überhaupt nicht mehr nach .

Eine junge Frau lief bei mir ein - Jenny Musall ihres Zeichens Journalistin. Sie war hinter meinen Millionen her.

Ich arbeite gerade an der dritten Million.

Grins.

Natürlich nicht Bares eher Rares - die Klicks der Leser eben. Nun ist man ja mit einer Million und einem Cent schon Multimillionär und ich frage mich was bin ich mit über 2 Millionen Klicks?

Übrigens stimmt ,was man sagt, die erste Million ist die schwerste die zweite hat mich dann praktisch überrannt. Nun aber zurück zum Interview von wegen zum Gähnen langweilig es war super "Cool ."

Cool die Presse kam.

Muss wohl an der Frage -Technik gelegen haben. Die Zeit verging wie im Fluge . Ich sag dann an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank.

Ihr dürft jeder Zeit vorbei kommen vielleicht bei der dritten Million oder so. Ich schreib dann wacker weiter.

Ganz besonders danke ich aber all denen die mich lesen. Jeder Klick von euch ist wie ein Geschenk.

Ich freue mich Tag für Tag über eure tollen Fotos und Beiträge. Ohne all dass , ohne Euch wäre mein Leben um vieles ärmer.

Vielen, vielen Dank....



Anmerkung für alle die es noch nicht sind :

BürgerReporter macht Spaß - melde dich mit einem Klick an - und die Welt ist ab sofort eine andere.