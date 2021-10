Mal wieder abtauchen, schnorcheln, relaxen in den Wellen.

So läuft das mit den Wellen ,kaum zu glauben.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Einfach so...

Aber:

Wie kommen die Wellen ins Meer?

Kaum zu glauben in Wahrheit bleibt das Wasser ,wo es ist, und nur die Welle bewegt sich über der Meeresoberfläche.

Mal nee Welle machen.

Nicht hinter jeder Welle steckt der Wind. Wenn es windet ,bewegt sich die Luft nicht gleichmäßig über die Meeresoberfläche hinweg, sondern in Form von Luftwirbeln. Diese Luftwirbel drücken eben unterschiedlich stark auf das Wasser und so entstehen Täler und Berge.

Auch das schafft Wellen:

Die Gezeiten, Vulkanausbrüche unterirdisch und Beben unter den Meeresboden sorgen ebenfalls für Bewegung in Sachen " Wellen".

Kleine Wellen...

So nee Welle machen -geht praktisch wie von selbst.

Gut zu wissen oder?

Aber wie kommen Wellen stets ans Ufer?

Im offenen Meer sorgt der Wind für Unruhe, es geht in jede Richtung. Aber weil die Wasserteilchen sich dabei im vertikalen Kreis bewegen und an der Wasserfläche vom Wind beschleunigt werden, tauchen sie einfach ab und rollen unter der Welle hindurch und tauchen wieder auf.

Die Welle schwenkt um, bis sie parallel auf die Küste zuläuft.

Quelle:

Wikipedia

ARD W-wie Wissen.