Ein technischer Defekt hatte das „Zählwerk“ lahmgelegt .. na und??

Kann doch mal vorkommen.Dann zählt es halt mal eine Weile nicht.

Auch wenn es nicht zählt, bedeutet das doch noch lange nicht, dass die mehr oder wenigen treuen Leser weggeblieben sind.



Keine Ahnung – vermutlich sehe ich das auch nur deshalb eher locker, weil mich n i c h t so viele tausend Leser erreichen wie manch einen hier.

Ohne einen Namen zu nennen .. kann er sich über mehr als 3000 Leser freuen, während ich über die Hälfte erfreut bin :-))

Also – nie wäre mir in den Sinn gekommen, während der "Reparaturarbeiten" nichts zu posten. So ein Quatsch.

Dies nur mal so als Randbemerkung zu dem „Ausfall“.

Wie auch immer - es geht ja wieder.