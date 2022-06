Nach Brand in einem Gastronomiebetrieb in Bochum-Gerthe:

Schon von Außen sieht es nach einem Totalschaden aus und der Brandgeruch hängt immer noch in der Luft. Alles hin so der Betreiber vom beliebten Treff im Bochumer Norden.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Eine Wiedereröffnung ist noch ungewiss. Und wenn ich mir den äußeren Bereich anschaue mag ich mir kaum vorstellen wie es von Innen aussieht.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky



Hart getroffen:

Erst der Lockdown und nach der gerade erst erfolgten Renovierung und Umgestaltung nun das Feuer, es ist zum verzweifeln. Viel Arbeit, viel Geld investiert, nun das. Bibi, Nils, eure Gäste drücken euch fest die Daumen das die Schadensabwicklung reibungslos abläuft.

Den beliebte Treff im Bochumer Norden hat es schwer erwischt.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Schlimm sieht es aus :

Trotzdem hoffen wir Gäste auf eine Wiedereröffnung.