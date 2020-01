Nur Narrenhände beschmieren Tisch und Wände.

Ein Zitat dessen ursprüngliche Herkunft und Entstehung unbekannt ist.

Man vermutet den Ursprung im Mittelalter.

Oder doch später?

Manche vermuten der Urheber sei Wilhelm Busch,oder Joachim Ringelnatz.

Keiner war's ...

Wie auch hier.

Egal,wer letztlich diese weisen Worte fand, er konnte hellsehen.

Wahrscheinlich sah man auch für Bochum dieses Elend voraus.

Wie in anderen Städten ist auch hier manches "Saumäßig".

Dabei gibt es echt schöne Eckchen in dieser Stadt - man übersieht sie -

weil "Zugemüllt".

Ich startete heute eine kleine Umfrage.

Wie siehst du deine Stadt unter Betrachtung von Müll

und Wandschmierereien ?



Hier 5 Antworten von 50 Passanten.

Antwort eins:

Ich war das nicht.

(die Antwort des Tages)

Antwort zwei:

Mir egal.

(der Witz des Tages)

Antwort drei:

Gibt doch bald wieder einen Stadtputz.

(der Hammer überhaupt)

Antwort vier:

Ist überall so.

(Scherzkeks)

Antwort fünf:

Abwurf von Zigarette, Coladose, breites Grinsen.

(der Börner)

Also ...

alles in allen muss ich feststellen - der Bochumer ist ohne Schuld.

Tippe auf Fremdeinwirkung.

Nachts, kommen die bösen Buben und versaubeuteln

mein ansonsten so schönes Bochum.

Anbei Fotos ...

Hier ein Citybummel.