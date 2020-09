Der fr├╝he Vogel f├Ąngt den Wurm.

Morgens ...

das hei├čt fr├╝h aus den Federn und zur├╝ckzukehren wenn andere losfahren.

Radtour Richtung Essen:

Der Baldeneysee ist der gr├Â├čte der sechs Ruhrstauseen. Besonders Empfehlenswert ist eine Fahrradtour immer der Ruhr entlang. Mit dem Baldeneysee Essen, hat die Ruhrmetropole ein Top-Naherholungsgebiet zu bieten.

Wunderbare Stille.

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Wandern, Relaxen, Radeln ob der Inlineskater alles geht. F├╝r das leibliche Wohl sorgen rund um den See zahlreiche Bierg├Ąrten und Restaurants. Um den See zu umrunden, muss man 18 km zur├╝cklegen. Eine kleine See-Runde zum spazieren kann Mensch ab 4,5 km haben.

Wolkenspiele.

Wir starteten an einem sonnigen Mittwoch in Bochum-City S├╝d ├╝ber den Springorum Radweg in Bochum und machten einen auf Route 66 (Symbol der Freiheit) exakt 66 km hin und zur├╝ck. Uns erwartete...­čĹŹAtemberaubender Himmel ,eine wunderbare Stille, ein Tasse Kaffee zum Abschied.

Als pl├Âtzlich die Ruhe in Massenandrang umschlug waren wir l├Ąngst wieder auf den Weg nach Bochum.┬á┬á

Corona, haben wir an diesem Tag richtig ausgeblendet.­čî×­čśĚ­čÜ▓­čÜ▓