Auf dem 580 m hohen Auerberg steht das Josephskreuz. Es ist so gebaut, daß es von allen 4 Himmelsrichtungen als Kreuz zu sehen ist. Der Auerberg dominiert den Unterharz vom Brocken bis zum Kyfhäuser und dort wurde schon im 17. Jahrhundert urkundlich ein Aussichtsturm aus Holz erwähnt und liegt im Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt. Das Josephskreuz befindet sich zwischen Stolberg i. Südwesten und Straßberg i. Nordosten und ist 38 m hoch. Eröffnung war am 09.08.1896 und hat ein Gewicht von 125 Tonnen. Er wurde vom Architekten Karl-Friedrich Schinkel.

Erschütternd war zu sehen, auf dem Weg zum Josephskreuz, wie der Borkenkäfer im dortigen Tannnenwald gewütet hat. Riesige Flächen waren gerodet. Wo man vor ein paar Jahren nicht durchsehen konnte hatte man jetzt freie Sicht ins Tal. In abgefallenen Rinden konnte man ganz genau die Spur des Borkenkäfers verfolgen.