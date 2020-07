Die unglaublichste Erfindung, seit es Plastikbeutel gibt, ist der Kotbeutel.

So sehe ich das zumindest. Wo ich auch hinschaue, irgendwo hängt oder verweilt immer einer. Aber - ob er auch restlos vergammelt, ohne Mikroplastikspuren zu hinterlassen, das weiß vermutlich keiner.

Was meint denn der Leser, löst sich so ein Ka-Ka-Beutel aus Polyethylen restlos auf? Bestimmt doch wohl eher das, was er beinhaltet.

Manchmal stellt sich mir die Frage, ob der eine oder andere Hundehalter, der seinen Kack-Beutel bedenkenlos der Natur überlässt, so als wäre es das stinknormalste der Welt, wirklich ein Naturliebhaber ist? Ich meine, so viel und so oft, wie er sich in der Natur aufhält, allein schon des Vierbeiners wegen, kann er doch nur einen starken Bezug zur Natur haben .. quasi schon vom Prinzip her,oder?

Nun – und wenn dem so ist, was soll dann der Mist? Polyethylen-Kottüten sind weder umweltfreundlich, noch sind diese schön anzuseh´n. Auf jeden Fall nicht für Wanderer und Spaziergänger, die in der Natur unterwegs sind, um sich dieser zu erfreuen.

Erst neulich, es war in der Elfringhauser Schweiz, habe ich mit einem Hundehalter zum Beutel-Thema unterhalten. Wortwörtlich meinte er, dass er diese doch recht ausgefallene Erfindung beschissen findet - aber noch viel beschissener, dass die Dinger überall herumf-liegen.

Finde ich übrigens auch. Was ich aber besonders besch…euert finde, dass manch Hundehalter so an diesem scheiß Beutel hängt .. oder festhält. Wie hat er das mit dem Kot denn vorher gehandhabt, als es noch keine Plastikbeutel für Hundekot gab? Hat er die Hinternlassenschaft seines Tieres in eine Netto-, Aldi-, Lidl- oder Rewetüte gepackt oder je nach Größe einen Einfrierbeutel benutzt? Nein, natürlich nicht. Es wurde das Vorhandene, also das Dickicht genutzt.

Angeblich sollen die Plastik-Kotbeutel ja dafür produziert worden sein, dass jeder Hundehalter die Möglichkeit hat, das Produkt beziehungsweise das frische Häufchen direkt vom Gehweg zu entfernen. Aber mal ehrlich – es gibt kaum oder eigentlich keine Hundehalter, die ihren Liebling auf den Weg machen lassen. Ich kenne auf jeden Fall keinen .. keinen, der das zugeben würde, wollte ich meinen. Da kannste das Verseh´n vom Fenster aus seh´n oder direkt daneben steh´n .. . Na ja, egal, aber so ist das nun mal.