Herrlich, dieses Bild der Ruhe, welches die Natur zur Zeit vermittelt.

Das zarte Grün, das Trällern der Vögelchen, der vor sich hin plätschernde Bach – was für eine Wohltat.

Wie viele Schmetterlinge ich auf meinem Bergbau-Wanderweg durchs Muttental gezählt habe, davon habe ich im letzten Jahr nur geträumt. Vier „Admirale“ tanzten direkt über meinem Kopf. Hautnah erlebte ich die Lebensfreude der kleinen Aurora- und Zitronen-Falter und fühlte mich auf eine Art ebenso beschwingt ... auch wenn dies vielleicht ein bissl poetisch klingt.

Die frische Frühlingsluft, der würzige Feld-, Wald- und Wiesenduft, schöner als jeder Sex ... so an der frischen Luft.

Mag sein, dass hier der Eine oder die Andere zu widersprechen versucht, aber mal unter uns, liebe Freunde der Natur, ihr gebt mir doch Recht, oder?

Also ich kann mich der Natur total hingeben und mich stundenlang lustwandelnd im Wald aufhalten. Oder in einer satten, mit einem rauschenden Bachlauf durchzogenen Wiese verweilen.

Für mich gibt’s nichts Schöneres, als unter Gottes wolkenlosen Himmel das zu bewundern, was er mit Liebe geschaffen hat - am liebsten angekuschelt an den Liebsten ,-)