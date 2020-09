Australien:

Fast 300 Meeressäuger stecken auf den Sandbänken fest .

Traurig das bedrohliche Ausmaß dicht gedrängter Wale zu sehen die voller Verzweiflung den Weg in tiefere Gewässer suchen.

Es ist die australische Öffentlichkeit, nein die ganze Welt wird Zeuge eines großen Sterbens.

Naturschützer versuchen durch eine Rettungsaktion einige Tiere vor den Tod zu bewahren.

Unglaublich viele Helfer versuchen schier Unmögliches.

Ratlosigkeit:

Wie kommt es zu solchen Massenstrandungen?

Es ist wohl das soziale Verhalten der Grindwale mehre Hunderte gehen mitunter auf Wanderung.

Die Orientierung erfolgt über Leittiere.

Sollte eines dieser Leittiere in flaches Wasser geraten ,folgen ihm die anderen.

Einen Weg zurück findet der Meeressäuger dann nicht.

Von den außergewöhnlich vielen gestrandeten Walen in Australien wird nur ein Bruchteil überleben.

Der Grindwal, auch bekannt als Pilotwal oder auch fälschlich als Calderon-Delfin bezeichnet, ist eine Art Delfin. ( Walgattung der Delfine)

Es ist einfach nur traurig.