Herbstzeit.

Sehe Brücken springen in einem einzigen Bogen,

tief drunten überschäumend Wasser und Wogen.

Es ist Herbst

Ihr Bau mit triefenden Moos besetzt,

über die Schlucht in die Flanke des Berges versetzt.

Die Brücke

Meine Gedanken zu löschen im tiefen Durst

mit eiskaltem, dem Fels entsprungenen Wasser.

Gedanken

Meine Gedanken wandern weit fort,

herbstliche Sehnsucht führt mich an diesem Ort.

Suche Frieden

Alles scheint wie aus einer anderen Welt

ich lausche ,filtere heraus was mir gefällt.

Ich verweile

Bunte Blätter liegen im Teppichmeer,

es erfreut mein Herz, obwohl gleich schwer.

Ich atme ein

Rieche den Boden, seinen erdigen Duft,

Es ist Herbst, er liegt in der Luft.

Ich spüre

Ich spüre das Leben, mein Herz, wie es laut schlägt.

Ich empfinde Dinge, die Mensch so bewegt.

Der Heimweg

Gestärkt trete ich den Heimweg an

ich komme wieder, ...irgendwann.

Nicht alles ist Corona - um uns herum gibt es viel schönes zu betrachten.

Machen wir es ...