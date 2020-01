Innerhalb des Polarwirbels verändert sich das Strömungsmuster.

Steigen nun die winterlichen Chancen im Ruhrgebiet?

Eher nicht:

Zwischen den 28.bis 30.Januar wird es nasskalt bis + 1 bis + 5 Grad am Tag

in mittleren Lagen.

Im Pott aber brodelt die Suppe.

Schneeregen,Graupelschauer und in tiefen Lagen heißt es eh ...

Regen,Regen,Regen.

Nur ein Schwall harter Luftmassen,die aus Richtung Kanada auf dem Weg

sind ,beehren unseren Ruhrpott.

Winter ist nicht in Sicht.

Ich glaube der Schnee hängt irgendwo fest -

wie hier auf eins meiner Fotos aus den Schweizer Bergen.

Obwohl,es sieht so aus - als fände er gerade den Weg-

nur wohin?