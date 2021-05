Auf dem Weg in den Harz habe ich diese Rapsfelder aus dem Zug aus gesehen und war erstaunt wie riesig diese Felder sind. Auf den Fotos kann man das nicht mal richtig erkennen. Als ich dann später zu Fuß an diesen Felder vorbei kam und mir das "Original" ansehen konnte war mein Erstaunen noch größer. April/Mai ist die Blütezeit von Raps.

Raps ist eine wirtschaftlich bedeutende Nutzpflanze und gehört zu den Kreuzblütlern gleichzeitig ist er verwandt mit Brokkoli, Radieschen und Kresse. In Deutschland wird der meiste Raps in der EU angebaut. 12 % aller Ackerfläche in Deutschland entfällt auf Raps und man findet Raps nicht nur in Öl sondern auch in Margarine, Kosmetika, Tierfutter und sogar als Treibstoff, mit Diesel als Zusatz, für Autos.