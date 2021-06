In Bochum hat es in der Nacht zu Freitag (04.06.) kurz gewittert. Ein richtiges Unwetter ist bei uns aber zum Glück nicht runtergekommen. Die Feuerwehr Bochum hatte bis Freitagmorgen keinen diesbezüglichen Einsatz. Das Unwetter ist damit haarscharf an uns vorbeigezogen. In Bochums Nachbarstädten hat es dagegen ordentlich geregnet und gewittert. Die Feuerwehren hatten hunderte Einsätze. Für den Nachmittag und auch für das Wochenende sind wieder Gewitter angekündigt.

In einigen umliegenden Ruhrgebiets-Städten hatten die Feuerwehren viel zutun. Die Feuerwehr Essen hatte in der Nacht unwetterbedingt 180 Einsätze. Vor allem waren Keller vollgelaufen. Teilweise wurden sogar Straßen überflutet und Unterführungen und Tiefgaragen sind vollgelaufen. Das meldet Radio Essen. Auch in Mülheim wurde der Vollalarm ausgelöst.

Quelle: Radio Bochum