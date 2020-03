Die USB Bochum GmbH hat den Notbetrieb am Wertstoffhof Havkenscheider Straße neu organisiert und ermöglicht ab Donnerstag, 26. März, die Abgabe weiterer Abfallarten. Alle anderen Wertstoffhöfe bleiben zunächst geschlossen. Der USB dankt allen Bochumerinnen und Bochumern für dasVerständnis bezüglich der Einschränkungen der letzten Tage. Zumeist haben sich

die Bochumer Bürgerinnen und Bürger an die Aufrufe gehalten und die Fahrten zum

Wertstoffhof nur in nötigen Fällen unternommen.



An der Havkenscheider Straße öffnen ab Donnerstag, 26. März, wieder beide

Bereiche. Die neuen Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 Uhr bis 15 Uhr und samstags von 8 Uhr bis 14 Uhr. Eine Anpassung der Zeiten fürkommende Woche wird zeitnah kommuniziert. Es gelten für beide Bereiche

Zugangsbeschränkungen.

Regeln auf dem Wertstoffhof



Für den „unteren“ Bereich des Wertstoffhofes gilt:



Abgabe von Restabfällen, die aus hygienischen Gründen nicht im Haushalt verbleiben können (z. B. Windeln und Inkontinenzmaterialien).

Die maximale Anliefermenge beschränkt sich auf eine Kofferraumladung pro Besuch.

Anlieferungen mit Sprintern, Transportern oder Anhängern sind nicht möglich und werden abgewiesen.

USB-Mitarbeiter achten darauf, dass sich nur wenige Besucher zugleich auf dem Wertstoffhof aufhalten.

Die Zufahrt wird durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des USB geregelt.

Die Bezahlung erfolgt nach gestaffelten Pauschalpreisen.

Für den „oberen“ Bereich gilt:



Die Abgabe von Sperrmüll und Grünschnitt ist wieder zugangsbeschränkt möglich.

Die maximale Anliefermenge beschränkt sich vorerst auf eine Kofferraumladung pro Besuch.

Anlieferungen mit Sprintern, Transportern oder Anhängern sind derzeit nicht

möglich und werden abgewiesen. Bei Sperrmüll gilt eine Härtefallregelung siehe „Besonderheiten Sperrmüll“

Es dürfen sich vorerst maximal drei Fahrzeuge zur gleichen Zeit pro Anlieferbereich aufhalten.

Weiterhin wird eindringlich gebeten, nur dringend notwendige Entsorgungsfahrten zu unternehmen, um gesundheitliche Gefährdungen zu verringern.

Besonderheiten Sperrmüll

Grundsätzlich ist für die Entsorgung von Sperrmüll die Vereinbarung eines SperrmüllTermins zu bevorzugen (0800 1995900). Die Wartezeit beträgt zurzeit etwa vierWochen. Die Entsorgung am Wertstoffhof sollte nur in dringenden Fällen erfolgen.

Für Härtefälle, die eine kurzfristige Sperrmüll-Entsorgung benötigen, beispielsweise

Heimeinweisungen oder Sterbefälle, können Anliefertermine vereinbart werden.

Dazu wenden Sie sich bitte an die USB-Servicenummer 0800 3336288. DieTerminvergabe ist nur mit Nachweis der Dringlichkeit möglich.

Weitere Entsorgungsmöglichkeiten werden geprüft.

Mehr Informationen unter www.usb-bochum.de