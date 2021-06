Wanderfalkennachwuchs am Heizkraftwerk der Stadtwerke Bochum

Bereits das fünfte Jahr in Folge wird der Nistkasten für Wanderfalken an unserem HKW in Hiltrop von den Greifvögeln als Brutstätte angenommen. Zwei Jungtiere wurden im Alter von fünf Wochen von der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz NRW mit Ringen gekennzeichnet.

Im Januar 2015 hatten wir in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund NABU in rund 50 Metern Höhe an der Spitze des Kamins unseres Fernwärmekraftwerks die Brutstätte aus Holz montiert.

Schon gewusst?

Wanderfalken zählen zu der Familie der Falken und sind die am weitesten verbreitete Vogelart der Welt. Sie besiedeln bis auf die Antarktis alle Kontinente. Wanderfalken sind von Natur aus Felsbrüter und bewohnen in erster Linie gebirgige Landschaften aller Art sowie Steilküsten. Seit den letzten Jahrzehnten besiedeln die Wanderfalken auch Städte und nisten vorzugsweise in „Kunstfelsen“ von Industriestandorten wie Kraftwerkstürmen und Sendemasten, Autobahnbrücken, oder Kirchtürmen.

Wir freuen uns jedes Jahr über unseren plüschigen Nachwuchs

Quelle : Stadtwerke Bochum