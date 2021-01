Die Redewendung "Jemanden auf die Palme bringen " wo kommt das her ?

Kommt der Ausdruck möglicher Weise aus dem Reich der Tiere? Es stimmt schon wenn Affen erregt sind ,weil sie sich in der Gruppe fetzen, kreischen sie laut und flüchten in die Bäume - da wo Affen üblicherweise leben. Andere meinen, die Wendung käme aus Ozeanien, wo lebensmüde Menschen die Palmen bestiegen um den Frei -Tot zu wählen. Die nächste Erzählung spricht davon ,da Palmen keine Äste haben ,seien sie so schwer zu erklimmen das ein das auf die Palme bringen könnte. Andere behaupten das diese Redewendung auf alte Traditionen aus dem fernen Ägypten zurückzuführen sind.

War ein Untertan nicht folgsam musste er auf einer Palme Tagelang ausharren.

Ehrlich, die Rolle der Palme in der Redensart jemanden auf die Palme bringen indes ist bislang nicht zufriedenstellend geklärt.

Für mich gilt :

Wenn mich etwas auf die Palme bringt bin - ich richtig angesäuert - und wenn mir der Kragen platzt -kann ich auch lauter werden.

Aber der eigentliche Grund diesen Beitrag zu schreiben verdanke ich einem Foto das jemanden auf die Palme brachte der sein Geld damit verdient.

Ein Gärtner im sonnigen Süden eben.

Übrigens :

Dieses Smartphone - Foto hat es vor einiger Zeit einmal in die Samstags - Ausgabe der WAZ geschafft, kaum zu glauben oder ?

Noch etwas ....

