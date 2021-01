Ja, neues Jahr altes Problem. Wenn Sie spazieren gehen, können Sie es oft gut sichtbar sehen. Manchmal versteckt es sich auch: im Laub, hinter einem Stromkasten, in einer Ecke oder ganz besonders schlimm, unter Büschen in Hecken. Ja, was denn nur ? Na klar, Ihr Abfall. Ja, man möchte manchmal schnell einen Kaffee trinken, eine Pizza unterwegs essen. Etwas Sässes naschen oder ein Eis essen oder oder oder... Aber. Denken Sie doch einmal daran, Ihre Umverpackung dann dahin zu werfen wo sie auch hingehört. In einen Abfalleinmer. Nicht in eine Hecke, nicht einfach so auf die Strasse geworfen. Und, was jetzt auch zu sehen ist. Die Corona-Masken. Ja, manche meinen, die können sie jetzt einfach so auf die Strasse werfen. Nein. Bitte. Lasst es. Es ist doch nicht schlimm, diese Maske einzustecken und dann zu Hause oder auf der Strasse unterwegs in einen Abfalleimer zu werfen. Wo ist nur das Problem. Finden Sie das nicht auch eklig. Sie möchten entspannt spazieren gehen. Und schon stolpern Sie fast über diesen unnötigen Abfall. Papiertaschentücher sind auch beliebte Wegwerfartikel. Nein, nein, nein. Sie gehören entweder in Ihre Tasche oder in einen Abfallbehälter. Es gibt immer mehr Abfallbehälter in Bochum. Das ist doch super. Die Stadt stellt Sie Ihnen allen zur verfügung. Das ist doch super. Dann sollten wir sie alle auch benutzen und der Stadt Bochum dankbar sein, dass Sie dann unseren Müll abholt. Oder Sie gehen im Wald oder in einem Park spazieren. Schauen Sie mal! Ja, schauen Sie mal genau hin. Auch hier liegt zu viel Müll. Oder gehen Sie kurz durch das kleine Landschaftsschutzgebiet an der Unterstrasse, die dann zur Ümminger Strasse führt. Da können Sie jetzt in die Büsche schauen und sehen Flaschen und noch mehr Flaschen, Abfall überall. Als wenn hier nachts irgendwelche Wesen sich herumtreiben und vergessen, was sie mitnehmen sollten. Ihre Müll. Danke, wenn wir uns alle nun bald bessern und erschrecken, wenn wir unseren Müll einfach so achtlos wegwerfen. Denken Sie mal an die Menschen, die Ihre Müll dann wegräumen müssen. Mus das sein. Nein. Also was müssen Sie machen. Ja, genau, Ihren Müll in den entsprechenden Abfällbehälter werfen oder bitte mit nach Hause nehmen. Ja, neues Jahr, altes Problem. Und noch eins. Es schadet auch mal nichts, wenn Sie sich vielleicht nach einer Umverpackung bücken uns diese dann in einem Abfallbehälter werfen. Es tut nicht weh und freut die Umwelt.