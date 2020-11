Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in unserem Land wird am heutigen Freitag die Marke von einer Million überschreiten. Am gestrigen Donnerstag zählte das Robert-Koch-Institut 984.588 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2,binnen 24 Stunden wurden 22.268 neue Fälle gemeldet. Da stellt sich natürlich die Frage wie gefährlich wird Weihnachten?

Lockerung zum Fest und an Silvester sind sie nicht zu riskant?

Ich persönlich halte die kleine Auszeit vom Lockdown-System für keine gute Idee.

Verspielen wir leichtfertig erreichtes?

Sicher ist der Unmut vieler Bürger über die bisherigen Einschränkungen wird täglich größer.

Auszeit vom Lockdown - System :

Ich denke die Politik wollte ein Signal setzten.

Ein okay geben für etwas das eh hinter verschlossenen Türen geschieht?

Wer schaut schon in Deutschlands Wohnzimmer oder ?