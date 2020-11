An den Luftangriff, der die Bochumer Innenstadt am 4. November 1944 fast vollständig vernichtet hat, wird auch in diesem Jahr erinnert: Am Mahnmal für die Opfer dieses Angriffs, der "Trauernden Alten" von Gerhard Marcks an der Pauluskirche, wird ein Kranz nieder gelegt.

Über 700 britische Bomber nahmen am 4. November 1944 Kurs auf Bochum, warfen hier zwischen 19 und 20 Uhr mehr als 10.000 Sprengbomben und über 130.000 Brandbomben ab. Die schreckliche Bilanz: 1.300 Menschen sind im Bombenhagel dieser Nacht umgekommen, 70.000 Bochumerinnen und Bochumer wurden obdachlos.

Die Stadt Bochum hat aus diesem Anlass zudem ein Album mit historischen Aufnahmen der Stadt in der Zeit des Bombenkrieges ins Netz gestellt.