Virologen sind sich einig :

Dritte Welle läuft.

Virologe Christian Drosten bringt es auf den Punkt. Die dritte Corona - Infektionswelle hat in Deutschland begonnen. Drosten geht in einem Podcast laut ,,FAZ" davon aus, dass sich bis Mai die Impfungen zwar auf die Sterblichkeit auswirken wird aber keineswegs die Verbreitung des Virus aufhalten wird.

Immunologe Leif - Erik Sander sprach ein umdenken der Impfstoffvergabe an. Ehrlich, bald blickt der Bürger überhaupt nicht mehr durch.

Macht mal...

Virusmutanten seien grundsätzlich nicht ungewöhnlich so Drosten, doch die Daten zur schnellen Verbreitung der Varianten seien mittlerweile in vielen Ländern zu beobachten. Die Experten rechnen also mit einem starken Anstieg der Zahlen in den kommenden Wochen ? Die ansteckende und wohl auch tödlichere Mutation B.1.1.7 greift um sich. Zugleich gibt es mehr Kontakte wegen Lockdown - Lockerungen.

Oh, nee:

Lauterbach spricht nun auch noch von einer "schweren dritten Welle." Im BR Interview warnt er generell vor Lockerungen .Wenn wir mehr geimpft hätten , wenn wir die Impfstrategie verändert hätten ,so dass wir schneller die Erstimpfung bringen könnten oder die Tests vorbereitet hätten, dann könnte man lockern.

Ja, wenn.

Und nun?