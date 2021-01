Die Bundesregierung hat für 400 Millionen Euro ein neues Corona -Medikament gekauft.

Den Antikörper - Cocktail den der damalige Präsident Donald Trump erhielt als er sich mit Covid-19 infizierte. Ab nächste Woche werden die monoklonalen Antikörper in Deutschland als erstes EU Land eingesetzt. Zunächst in Unikliniken sagte Bundesgesundheitsminister Spahn.

200.000 Dosen sind gesichert und sollen wie eine passive Impfung wirken. Die Gabe dieser Antikörper soll Risikopatienten in der Frühphase schützen. Ein schwerer Verlauf soll verhindert werden. der Wirkstoff ist eine Kombination aus zwei speziell entwickelten Antikörpern ,die sogenannte Spike - Protein des Coronavirus binden und dessen Struktur deformieren können.

Kurzform:

Die Kombination soll verhindern ,dass das Erregervirus Sars - Cov-2 mutiert.

Muss ich mir Sorgen machen oder warum läuft das jetzt blitzschnell an ?

