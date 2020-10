Mit den Positionen der Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik in der EU werden Bio-Landwirte kaum gefördert, während die Subventionspolitik zugunsten der Agrarkonzerne auf Kosten der Umwelt und des Tierwohls weiter geht. Diese Woche verabschiedeten sowohl das Europaparlament als auch der Rat der Mitgliedstaaten ihre Positionen zur Zukunft der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik. An der jetzigen konventionellen Anbaumethode mit Gefährdung des Grundwassers durch große Mengen aufgebrachter Gülle auf den Feldern und der tierquälerischen Haltung wird sich so gut wie gar nichts ändern.

Die Gemeinsame Agrarpolitik ist der weitaus größte Posten des EU-Haushalts. In keinem anderen Wirtschaftszweig fließt mehr EU-Geld. Die europäische Landwirtschaft soll zwar mit fast 400 Milliarden Euro in den nächsten sieben Jahren gefördert werden, doch das meiste Geld wird auch weiterhin ohne nennenswerte Umweltauflagen verteilt. Heute bekommen 20% der größten Betriebe 80% aller EU-Fördermittel. Daran wird diese sogenannte „Reform“ wohl nichts ändern – denn die Mitgliedstaaten wollen keine verpflichtende Deckelung der Zahlungen.

Im Europaparlament hat eine Koalition aus Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen einen Kompromiss durchgedrückt, dem es an allen Ecken und Enden an Ambition und Umweltschutz fehlt. Mit teils windigen Tricks (Abstimmungen wurden in letzter Minute vorgezogen, um größere Debatten zu vermeiden) erzielten sie eine Mehrheit für ihre Vorschläge gegen die Stimmen der Grünen und der Linken.

60% der Gesamtzahlungen werden weiterhin nur nach Fläche ausgezahlt, mit wenigen und wachsweichen Umweltauflagen. Gemäß den Interessen der Agrarkonzerne ist es den Mitgliedstaaten ausdrücklich untersagt, weniger als 60% nach Fläche auszuzahlen, selbst wenn sie mehr Geld für nachhaltige Landwirtschaft bereitstellen wollen. Während es im Vorschlag der EU-Kommission eine Reihe von Bedingungen für die Auszahlung von Direktzahlungen gab, verwässert der Kompromiss der drei Fraktionen diese an entscheidenden Stellen:

Nur auf 5% der landwirtschaftlichen Fläche soll verpflichtend die Biodiversität über sogenannte ökologischen Vorrangfläche gestärkt werden. Heute ist dies jedoch schon auf 9% der Flächen in der EU der Fall.

Der Schutz von Feuchtgebieten und Mooren, wie ursprünglich von der Kommission vorgesehen, wird ausgehebelt.

Das Pflugverbot in den wertvollsten Naturräumen “Natura 2000”, wie von der Kommission vorgesehen, findet sich nicht im Text des Parlaments wieder.

Dazu äußert sich Sven Giegold, Mitglied des Europaparlaments (Grüne):

Nur 30% der Direktzahlungen sollen für eine Ökologisierungsprämie, sogenannte “Eco-Schemes”, reserviert werden. Zudem soll die Ökologisierungsprämie “Eco-schemes” auf nur 20% der Direktzahlungen begrenzt sein. In den ersten zwei Jahren der Anwendung dieser neuen Prämie sollen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, nicht genutzte Eco-schemes als Direktzahlung ohne weitere Umweltauflagen zu verteilen. So werden zwei Jahre lang die schwachen Regeln der Eco-schemes praktisch komplett ausgehebelt.

Landwirt*innen können freiwillig Anspruch auf diesen Bonus erheben, wenn sie weitere Umweltauflagen erfüllen. In der aktuellen GAP war das “Greening”, das durch die Eco-schemes in Zukunft ersetzt werden soll, noch verpflichtend. Da Umweltmaßnahmen in Zukunft freiwillig sein werden, gibt es keine Pflicht, in nachhaltige Praktiken zu investieren. Und die Eco-schemes sind auch in sich ein leeres Versprechen. Denn die drei großen Fraktionen haben es geschafft, den Inhalt der Eco-schemes komplett zu verwässern. Sie sollen in Zukunft nicht nur Umweltziele berücksichtigen, sondern Eco-Schemes sollen auch mit Einkommens- und Wettbewerbszielen der GAP kompatibel sein. Die laschen Umweltauflagen sind schon erreicht, wenn Landwirte die so genannte “Präzisionslandwirtschaft” anwenden. Im Gesetz ist die Präzisionslandwirtschaft nicht definiert, sie setzt aber zentral auf den Einsatz von Pestiziden und synthetischen Düngemitteln. Der Einsatz von Pestiziden soll auch in Zukunft mit zusätzlichen Fördermitteln aus den Eco-schemes belohnen werden. Einzige Bedingung ist der “nachhaltige und reduzierte Einsatz von Pestiziden”. Diese absichtlich sehr schwammige Formulierung ist so unkonkret, dass sie wohl praktisch den gleichbleibenden Einsatz von Pestiziden erlaubt.

Direktzahlungen sollen bei 100.000 Euro pro Jahr gedeckelt werden. Dies ist zwar ein Fortschritt zur aktuellen GAP, die keine verpflichtende Deckelung vorsieht, aber mit einem so hohen Deckel wird weiterhin viel Geld an besonders große Betriebe fließen, die das Geld viel weniger benötigen".

Auch in der Viehzucht werden Biobauern nicht gefördert. Der großen Mehrheit im Europaparlament (im wesentlichen Handlanger des internationalen Finanzkapitals) geht es auch gar nicht darum, die Tierquälerei zugunsten einer extensiven Tierhaltung wie z.B. Weidehaltung zu bekämpfen. Die Agrarindustrie fürchtet nämlich bei artgerechter Tierhaltung einen Einbruch ihrer Profite durch einen allgemeinen Rückgang der Fleisch- und Milchproduktion (wo aus Profitgründen bereits jetzt zahlreiche Fleischprodukte wegen Überproduktion vernichtet werden).

Der EU-Rat hat, unter dem Vorsitz der deutschen Landwirtschaftsministerin Klöckner ein ebenso ambitionsloses Weiter-so beschlossen.

Ebenso wie das Europaparlament legten sich die Mitgliedstaaten darauf fest, dass die Eco-schemes freiwillig sind. Damit sind auch die Umweltauflagen der Eco-Schemes freiwillig. Die verpflichtenden Auflagen sind in Zukunft um einiges weicher als aktuelle Regeln.

Die Beschlüsse zur Zukunft der Agrarwirtschaft sind nichts anderes als "Greenwashing" und sollen den Verbrauchern "Sand in die Augen streuen". Doch jeder einzelne kann etwas gegen die Quälerei der Nutztiere tun: Den Fleischkonsum reduzieren und nach Möglichkeit nur dort einkaufen, wo Fleisch- und Wurstprodukte aus artgerechter oder zumindest besserer Tierhaltung in großen Ställen mit Auslaufmöglichkeit angeboten werden. Das können sowohl Hofläden als auch Biomärkte sein.

Selbstverständlich können sich Menschen mit geringem Einkommen diese Produkte nicht leisten. Deshalb ist der Kampf um Arbeitsplätze und Entgelte, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, absolut notwendig! Streikende mehrerer Branchen sollten sich zusammenschließen! Deutliche Anhebung des Mindestlohns, Einführung einer Mindestrente und eine deutliche Erhöhung der Transferleistungen (Hartz IV, Sozialhilfe, Wohngeld) ist mehr als überfällig. Das Entrechtungsgesetz SGB II muss ersatzlos gestrichen und stattdessen die Leistungen nach dem SGB III (Arbeitslosengeld I) bei entsprechender Erhöhung für die Dauer der Erwerbslosigkeit weitergezahlt werden. Ebenfalls ist die Sozialhilfe zu erhöhen!