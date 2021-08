Zum Antikriegstag am 1.9. lädt das Internationalistische Bündnis und einige ihrer Trägerorganisationen wie z.B. der Jugendverband Rebell zu einer Kundgebung am Mittwoch, 1.9.21 um 17.00 Uhr, Unicenter, Nähe Gerhard-Petschelt-Brücke zu einer Kundgebung ein.

Unter dem Motto "Das Debakel des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan" wird über die aktuelle Situation in Kabul und die Hintergründe der Machtübernahme durch die Tailiban diskutiert. Eindeutig bewiesen ist, dass der jahrelange Einsatz der UN-Truppen am Hindukusch nicht zu einer Befreiung der Bevölkerung Afghanistan von dem Terror der Klerikalfaschisten der Al-Qaida oder der Taliban geführt hat. Zusätzlich kommen noch die terroristischen Anschläge der IS, einer der brutalsten Kleriker im gesamten nahen Osten wie der jüngste Raketenbeschuss auf den Flughafen Kabul.

Ging es bei dem Einsatz internationaler Truppen um den Schutz der Bevölkerung in Afghanistan oder nur um die Vormachtstellung der imperialistischen Staaten im Kampf um die Rohstoffe oder strategischen Vorteile?

Es wird eine spannende Diskussion erwartet. Auch das offene Mikrofon steht zur Verfügung.

Auch Bochumer Montagsdemonstranten werden zu dieser Kundgebung gehen, ich bin mit dabei.