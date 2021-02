Der Landtag NRW hat jetzt einen Neuzuschnitt der Bochumer Landtagswahlkreise endgültig beschlossen. Bislang lagen lediglich die zwei Wahlkreise 107 (Bochum I) und 108 (Bochum II) vollständig innerhalb des Bochumer Stadtgebiets, der Wahlkreis 109 umfasste neben Wattenscheid und Bochum Mitte auch Teile von Herne. Durch die Novelle liegen nun alle drei Wahlkreise in den Bochumer Stadtgrenzen.



Die direktgewählten Bochumer SPD-Landtagsabgeordneten Carina Gödecke, Serdar Yüksel und Prof. Dr. Karsten Rudolph haben beim Neuzuschnitt darüber hinaus eine klare Orientierung an den Stadtbezirken durchgesetzt. Nach den ursprünglichen Plänen der Landesregierung sollten für die neuen Wahlkreise weitere Stadtbezirksgrenzen durchschnitten werden, etwa im Bochumer Südwesten. „Für alle Bochumerinnen und Bochumer muss es möglichst einfach sein, sich an ihre oder ihren Landtagsabgeordneten zu wenden. Sie müssen immer wissen, wer sie vertritt. Ein klarer und logischer Wahlkreiszuschnitt ist darum wichtig für die Demokratie“, begründen die Landtagsabgeordneten ihr Votum.

Nur Stadtbezirk Mitte bleibt geteilt

Der Neuzuschnitt der Bochumer Landtagswahlkreise war als Folge eines Neuzuschnittes der Herner Wahlkreise rechnerisch notwendig geworden. Durch die nun von den direktgewählten Abgeordneten angeregten Änderungen wird nun lediglich der Stadtbezirk Mitte durchschnitten - dieser war allerdings auch schon vorher geteilt. Alle anderen Stadtbezirke werden vollständig von jeweils einem direktgewählten Landtagsabgeordneten repräsentiert.

Auflistung der Wahlkreise

 Bei der Landtagswahl 2022 umfassen die drei Bochumer Wahlkreise nun folgende Kommunalwahlbezirke:

WK 107 (Bochum I)

StB Mitte:

10 Grumme

11 Altenbochum

17 Riemke

StB Nord:

31 Bergen/Hiltrop

32 Voede/Harpen

33 Gerthe/Rosenberg

StB Ost:

41 Laer/Werne-West

42 Werne

43 Langendreer-Nord/Ümmingen

44 Langendreer-West

45 Langendreer-Ost

WK 108 (Bochum II)

StB Mitte:

13 Ehrenfeld

StB Süd:

51 Wiemelhausen

52 Steinkuhl

53 Querenburg

54 Stiepel

StB Südwest:

61 Bärendorf

62 Weitmar-Mitte

63 Weitmar-Süd

64 Linden

65 Dahlhausen

WK 109 (Bochum III)

StB Mitte:

12 Innenstadt-Nord/Schmechtingwiese

14 Innenstadt-Südost

15 Goldhamme/Stahlhausen

16 Hamme/Hordel

18 Hofstede

StB Wattenscheid:

21 Günnigfeld/Südfeldmark

22 WAT-Mitte/Westenfeld

23 WAT-Mitte/Ost

24 WAT-West/Leithe

25 Höntrop-Nord

26 Eppendorf/Munscheid

27 Höntrop-Süd/Sevinghausen