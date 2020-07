Als Leiter des städtischen Krisenstabs koordiniert Sebastian Kopietz, Stadtdirektor und Dezernent für Personal, Recht und Ordnung, den Einsatz gegen die Corona-Pandemie. Im Sommergespräch berichtet er im Zentrallager der Stadt über die Herausforderungen der Pandemie, eine neue Online-Plattform und das geplante Ausbildungsbüro. Trotz Krise bleibt das Alltagsgeschäft in allen Bereichen bestehen - in den Ressorts Recht und Ordnung mit einer originellen Aktion gegen Raser.

"Allein von Seiten der Verwaltung waren rund 600 Beschäftigte mit der Krise befasst", berichtet Sebastian Kopietz. Seit Anfang Februar habe es über 150 Sitzungen des Krisenstabs gegeben. Die Kommunikation fülle 42 Ordner. Das sind nur einige Zahlen, die das Ausmaß der Krise widerspiegeln. Ein wichtiger Punkt: die Versorgung der Stadt mit den erforderlichen Hilfsgütern wie Schutzmaterialien und Desinfektionsmitteln. "Als das Infektionsgeschehen auch bei uns Fahrt aufgenommen hat, hatten wir mit Materialknappheit zu kämpfen. Wir mussten relativ früh eine zentrale Logistik aufbauen", so Stadtdirektor Kopietz weiter. Das Zentrallager ist die Drehscheibe für Hilfslieferungen vom Land, die von dort an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen weitergegeben werden. Wöchentlich werden dort 200.000 Artikel verarbeitet. Auch in der zweiten Jahreshälfte werde die Logistik ein großes Thema bleiben, so seine Vorhersage. Die Beschaffungslage sei noch lange nicht auf Vorkrisenniveau.

Ein Lächeln als Belohnung



Neben der Pandemie muss aber auch der Normalbetrieb weitergehen. Auch hier geht es um den Schutz der Bürger: Die Stadt plant, an 24 neuralgischen Standorten Geschwindigkeitswarntafeln zu installieren. Die ersten sechs sind bereits in Betrieb. Fahrer, die sich an die Geschwindigkeitsregeln halten, werden mit einem grünen Smiley belohnt. "Die Rückmeldungen zeigen, dass die Tafeln ein positiver Beitrag für die Verkehrssicherheit sind", resümiert Sebastian Kopietz.

Auf eine Neuerung im Bereich Digitalisierung ist der Stadtdirektor sichtlich stolz: das Online-Fundbüro mit der Plattform "Fundus". Die Bürger können ab sofort über die Homepage der Stadt den Fundsachen-Katalog einsehen und Meldungen über Verluste machen.

Die Zukunft im Blick

Um personell gut aufgestellt zu sein, geht die Stadt auch in Sachen Ausbildung neue Wege und erweitert ihre Kapazitäten. Ab September sollen die Auszubildenden den ersten Abschnitt der Ausbildung in dem modern ausgestatteten Ausbildungsbüro am Marienplatz absolvieren. "Der Nachwuchs ist uns wichtig, daher wollen wir unser Förderangebot verbessern", schließt Stadtdirektor Sebastian Kopietz.