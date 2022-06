Obwohl die Energiekonzerne trotz der Drosselung der Gasimporte aus Russland weiterhin riesige Gewinne machen, will die Bundesregierung die Liquidität von Energieunternehmen durch Kredite der Staatsbank KfW sichern. Der Bund sichert diese Kredite mit "Garantien" ab, also zu Lasten der Steuerzahler.

Beispiel für die prognostitierte Gewinnentwicklung beim Energiekonzern RWE: (Quelle https://www.energie-und-management.de)

RWE erhöht die Gewinnprognose für 2022 deutlich

Der Energiekonzern hebt die Gewinnprognose für das laufende Jahr kräftig an.

Grund ist dem Energieunternehmen zufolge das aktuell "dynamische Marktpreisumfeld". Der Konzern rechnet nun mit einem bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 3,6 bis 4,0 Milliarden Euro anstatt 3,3 bis 3,6 Milliarden Euro.

Davon soll das Kerngeschäft nun 2,9 bis 3,3 Milliarden Euro beitragen anstatt 2,75 bis 3,05 Milliarden Euro. Auch beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist RWE nun optimistischer, der soll zwischen 2,0 und 2,4 Milliarden Euro landen anstatt bei 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro. Den bereinigten Nettogewinn sieht der Konzern nun bei 1,3 bis 1,7 Milliarden Euro anstatt 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro.

Für die Dividende 2022 peilt der Konzern 0,90 Euro je Aktie an. Die endgültigen Zahlen für 2021 will die RWE AG am 15. März veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen machte der Konzern Ende Januar bekannt.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gewährt der Bund der KfW bis zu 100 Milliarden Euro Garantie zur Umsetzung des sogenannten Margining-Rettungsschirms. Die Maßnahme ist Teil eines Hilfspakets, um Folgen gestiegener Energiekosten und des Ukraine-Kriegs für Firmen abzufedern. Dazu gehören auch staatliche Zuschüsse für energieintensive Unternehmen.

Damit wird den "fetten Gänsen" noch der Hals geschmiert. Bevor staatliche Zuschüsse an energieintensive Unternehmen gezahlt werden, muss unbedingt geklärt werden, ob diese Unternehmen "bedürftig" sind (bei Transferbeziehern von Hartz IV und der Grundsicherung/Sozialhilfe ist dies eine Selbstverständlichkeit). Oftmals machen auch diese Unternehmen noch reichlich Profite.

Wirtschaftsminister Robert Habeck stellt einseitig die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energieimporten in Frager, aber er verliert kein Wort zu Importen aus feudalistischen bzw. faschistischen Ländern wie Saudi-Arabien oder Katar, aber auch zum schmutzigen Fracking-Gas aus den USA. Dazu äußert sich Habeck: „Der Krieg in der Ukraine und gerade die letzten Tage haben erneut deutlich gemacht, dass wir uns so schnell wie möglich aus der Klammer russischer Importe befreien. Eine beschleunigte Energiewende ist hierfür das A und O.“ Für die Versorgungssicherheit brauche man stabile Energiemärkte, wofür Unternehmen unterstützt würden. „Sonst riskieren wir eine instabile Energieversorgung.“

Der jüngste Beschluss der Bundesregierung, zur Einsparung von Gas zur Stromerzeugung jetzt die Kohlekraftwerke für mindestens zwei Jahre am Netz zu lassen, zeugt von der Unfähigkeit der Bundesregierung (auch der Regierung unter Merkel) auf Förderung und Ausbau der erneuerbaren Energien und der dezentralen Energieversorgung.

Die Vergabe von Krediten an Energiekonzerne durch die jetzige Regierung beweist, dass diese Politiker im wesentlichen nur Handlanger der Konzerne und deren Interessen sind!

Im Übrigen begünstigt diese Förderung durch die KfW nur die großen Unternehmen, die Energie an Börsen handeln. Daran übte Ingbert Liebing, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (Sparkassen), Kritik: "Die Mehrheit der Energieversorger wie Stadtwerke sei jedoch im außerbörslichen Handel aktiv, wo ebenfalls hohe Sicherheiten gefordert würden. Dies könne zu Liquiditätsengpässen bei kommunalen Versorgern führen". Ein Hohn für die Verbraucher aufgrund der gestiegenen Energiepreise auch bei den Stadtwerken!